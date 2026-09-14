В Башкирии за сутки потерялись более 10 человек

По данным госкомитета РБ по ЧС, в Кугарчинском районе женщина пошла погулять на гору и не вернулась. В Давлекановском районе на озере пропал мужчина на резиновой лодке. В Благовещенском районе в лесу потерялась семья с ребенком. В Иглинском районе трое взрослых потерялись в лесу. В Белорецком районе группа из 5-6 человек заблудилась на спуске с Айгира.
Обошлось без жертв, все граждане были найдены и в медицинской помощи не нуждались.
Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль спасли рыбака.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.