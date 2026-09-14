В Башкирии за сутки потерялись более 10 человек

По данным госкомитета РБ по ЧС, в Кугарчинском районе женщина пошла погулять на гору и не вернулась. В Давлекановском районе на озере пропал мужчина на резиновой лодке. В Благовещенском районе в лесу потерялась семья с ребенком. В Иглинском районе трое взрослых потерялись в лесу. В Белорецком районе группа из 5-6 человек заблудилась на спуске с Айгира.

Обошлось без жертв, все граждане были найдены и в медицинской помощи не нуждались.

Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль спасли рыбака.