В Башкирии в городском парке подростки избили женщину

По данным пресс-службы ведомства, группа девочек-подростков напала на женщину в городском парке культуры и отдыха. Ей были нанесены телесные повреждения. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СК России по РБ проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «хулиганство».

Ранее в Башкирии правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека.