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13:06 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Башкирии правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с оперативниками отдела полиции по Давлекановскому району при силовой поддержке бойцов Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двоих местных жителей в возрасте 32 и 27 лет, подозреваемых в совершении тяжких преступлений против личности.

Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
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По предварительным данным пресс-служб МВД по РБ и СУ СКР по РБ, к подозреваемым обратилась местная жительница с просьбой «припугнуть своего знакомого». Пьяные злоумышленники насильно вывели из дома 26-летнего жителя села Ивановка, поместили его в автомобиль и вывезли в соседнюю деревню Романовка. Там они избили потерпевшего, связали и удерживали его в подсобном помещении. Кроме того, один из фигурантов фиксировал противоправные действия на видео, которое впоследствии опубликовал в интернете. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции стало известно о данном преступлении.

Подозреваемых задержали и передали в территориальное подразделение Следственного комитета России. При расследовании уголовного дела сотрудниками полиции установлен еще один эпизод преступной деятельности нападавших, совершенный в мае текущего года. Фигуранты для выяснения отношений с другим мужчиной вывезли его в поле в пригороде и избили. По материалам, представленным полицейскими, территориальным подразделением СК РФ по РБ возбудили уголовные дела по статьям «похищение человека» и «незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с публичной демонстрацией в сети „Интернет“.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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