В Башкирии в ДТП «скорая» опрокинулась на бок: пострадали пять человек

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, на пересечении улиц Ленина и Кортунова водитель «скорой» с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом при пересечении перекрёстка допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Стейдж» под управлением 31-летнего мужчины.

Предварительно, пятерых человек, находившихся в автомобиле скорой помощи — водителя, двоих фельдшеров и двоих пациентов — доставили в медучреждение для осмотра.

В пресс-службе минздрава РБ добавили, что автомобиль вёз пациента в больницу.

«Скорая помощь двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В машине находились водитель, два фельдшера, пациент с сопровождающим. Пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести. Медики и водитель направлены на амбулаторное лечение. Пациент госпитализирован в терапевтическое отделение в связи с первоначальным диагнозом», — проинформировали в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.

Ранее житель Башкирии лишился сразу двух автомобилей за пьяную езду.