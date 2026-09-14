В Башкирии предприятие заплатит работнику за травму

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина работал на одном из предприятий. В августе 2025 года он получил закрытый перелом лучевой кости правой руки, что повлекло причинение легкого вреда здоровью. Причинами несчастного случая явились допуск сотрудника к работе без прохождения обучения, проверки знаний и инструктажа по охране труда, а также необеспечение безопасности при выполнении работ с применением подъемного оборудования.

Прокуратура в интересах пострадавшего обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить мужчине 300 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

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