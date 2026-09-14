Мужчина из Нижегородской области делал оружие для себя

Полицейские задержали 43-летнего жителя Борского района, который незаконно изготовлял оружие и боеприпасы для личного пользования. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Известно, что при обыске у мужчины изъяли весы, тиски, два предмета, похожих на пистолеты, 35 патронов, части сигнального револьвера, четыре ствола, детали рамки, дульную насадку с резьбой, а также винты и пружины.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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