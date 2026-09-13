В Кармаскалинском районе Башкирии загорелась сухая трава

В Госкомитете республики по ЧС доложили актуальную информацию об оперативной обстановке.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 загорание сухой растительности в Кармаскалинском районе.
Всего с начала 2026 года возникло 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 284 гектаров и 284 загорания сухой растительности на общей площади более 1980 гектаров.
Ситуацию держим на контроле! - сообщили в ведомстве.
Напомним, в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств с 8 по 28 сентября 2026 года введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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