В Кармаскалинском районе Башкирии загорелась сухая трава

В Госкомитете республики по ЧС доложили актуальную информацию об оперативной обстановке.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 загорание сухой растительности в Кармаскалинском районе.

Всего с начала 2026 года возникло 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 284 гектаров и 284 загорания сухой растительности на общей площади более 1980 гектаров.

Ситуацию держим на контроле! - сообщили в ведомстве.

Напомним, в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств с 8 по 28 сентября 2026 года введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.