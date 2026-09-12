Житель Башкирии из-за любви к алкоголю остался без иномарки

Инцидент произошел в июне 2026 года на 13-м км автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты. Сотрудники ГАИ остановили водителя для проверки документов и установили, что он находится под воздействием алкоголя. Как выяснилось в ходе следствия, это было уже не первое нарушение: ранее мужчина был официально подвергнут административному наказанию — штрафу с лишением права управления транспортными средствами.

В судебном заседании 51-летний водитель полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

С учетом признания вины суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль конфисковали в доход государства.

Ранее в Уфе был задержан подозреваемый в угоне автомобиля.