Житель Башкирии из-за любви к алкоголю остался без иномарки

Инцидент произошел в июне 2026 года на 13-м км автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты. Сотрудники ГАИ остановили водителя для проверки документов и установили, что он находится под воздействием алкоголя. Как выяснилось в ходе следствия, это было уже не первое нарушение: ранее мужчина был официально подвергнут административному наказанию — штрафу с лишением права управления транспортными средствами.
В судебном заседании 51-летний водитель полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
С учетом признания вины суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль конфисковали в доход государства.
Ранее в Уфе был задержан подозреваемый в угоне автомобиля.
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