В Уфе задержан подозреваемый в угоне автомобиля

В дежурную часть отдела полиции №5 по Уфе обратился 20-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21114.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с оперативниками Отдела полиции №5 УМВД России по г. Уфе установили и задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 20-летний и 19-летний жители Кушнаренковского района.
Со слов задержанных, ночью во время распития алкогольных напитков они решили отправиться в Уфу. В одном из дворов города их внимание привлек автомобиль ВАЗ-21114. Обнаружив, что машина оставлена незапертой, приятели угнали ее и отправились в свой район. По пути они сняли государственные номера и выбросили их. Добравшись до деревни, злоумышленники спрятали транспортное средство в лесу, при этом похитили музыкальную систему, сабвуфер и аккумулятор.
Автомобиль обнаружен и помещен на специализированную стоянку.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.