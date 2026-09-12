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11:30 (UTC+5), 12 Сентября 2026

В Уфе задержан подозреваемый в угоне автомобиля

Фото: ИА «Башинформ» | архив ИА «Башинформ»
Сергей Николаев

В дежурную часть отдела полиции №5 по Уфе обратился 20-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21114.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с оперативниками Отдела полиции №5 УМВД России по г. Уфе установили и задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 20-летний и 19-летний жители Кушнаренковского района.

Со слов задержанных, ночью во время распития алкогольных напитков они решили отправиться в Уфу. В одном из дворов города их внимание привлек автомобиль ВАЗ-21114. Обнаружив, что машина оставлена незапертой, приятели угнали ее и отправились в свой район. По пути они сняли государственные номера и выбросили их. Добравшись до деревни, злоумышленники спрятали транспортное средство в лесу, при этом похитили музыкальную систему, сабвуфер и аккумулятор.

Автомобиль обнаружен и помещен на специализированную стоянку.

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