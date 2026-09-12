В Уфе задержали школьника на мопеде

Сотрудники госавтоинспекции остановили на дороге юношу, управлявшего мопедом без водительского удостоверения.

Транспортное средство поместили на специализированную охраняемую стоянку.

Материалы в отношении родителей несовершеннолетнего направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье «ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего». Кроме этого, будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Ранее в Уфе задержали подозреваемого в угоне автомобиля.