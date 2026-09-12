В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб подросток из «Лады Приоры»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне вечером на 57 км автодороги Юлдыбаево — Акъяр — Сара 20-летний водитель «Лады Приоры» при совершении обгона не учёл боковое расстояние между автомобилями и допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», под управлением 37-летнего мужчины.

После удара легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В аварии несовершеннолетний пассажир «Лады Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель «Лады» и два пассажира, 18 и 19 лет, были доставлены с различными травмами в больницу. Известно, что ранее водитель легкового автомобиля был лишен права управления. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выезжал прокурор Хайбуллинского района Алмаз Хабиров. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Ранее в Уфе был задержан подозреваемый в угоне автомобиля.