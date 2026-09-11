В Уфе в пользу родственников погибших работников взыскали 8 млн рублей

Прокуратура Кировского района проверила исполнение требований законодательства об охране труда.
По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, на строительной площадке многоквартирного дома, ограниченной улицами Менделеева, Обская, Генерала Горбатова, в результате нарушения требований безопасности при производстве работ погибли два работника.
Прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании с организации компенсации морального вреда. В результате вмешательства надзорного ведомства в пользу родственников погибших взыскано 8 млн рублей.
Ранее жительница Уфы незаконно обналичила деньги вдовы участника СВО.
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