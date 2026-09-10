Жительница Уфы незаконно обналичила деньги вдовы участника СВО

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе 2025 года девушка за 14,5 тыс. рублей передала данные своих банковских карт третьему лицу. С их помощью были похищены свыше 4 млн рублей. Обвиняемая лично обналичила 1,6 млн рублей, принадлежавшие жительнице Коми — получательнице компенсации за гибель родственника в зоне СВО, после чего передала средства неизвестному.

Девушку задержали во время попытки снять деньги в отделении банка. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с обвиняемой суммы неосновательного обогащения и средств семьи участника спецоперации.

Ранее житель Уфы лишился всех накоплений при покупке авто через интернет.