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15:13 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Жительница Уфы незаконно обналичила деньги вдовы участника СВО

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение и направила в Калининский районный суд уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы. Она обвиняется в преступлении по статье «неправомерный оборот средств платежей».

Фото: Владимир Субботин | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе 2025 года девушка за 14,5 тыс. рублей передала данные своих банковских карт третьему лицу. С их помощью были похищены свыше 4 млн рублей. Обвиняемая лично обналичила 1,6 млн рублей, принадлежавшие жительнице Коми — получательнице компенсации за гибель родственника в зоне СВО, после чего передала средства неизвестному.

Девушку задержали во время попытки снять деньги в отделении банка. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с обвиняемой суммы неосновательного обогащения и средств семьи участника спецоперации.

Ранее житель Уфы лишился всех накоплений при покупке авто через интернет.

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