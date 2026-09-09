Житель Уфы лишился всех накоплений при покупке авто через интернет

По данным пресс-службы МВД по РБ, потерпевший нашел объявление о продаже автомобиля и связался с продавцом в мессенджере. Злоумышленник представился менеджером и предложил пригнать машину «под ключ».

Схема обмана развивалась поэтапно. Сначала мужчине прислали договор, счет и доверенность. Потерпевший перевел первый взнос — 450 тысяч рублей. Потом под предлогом оплаты услуг злоумышленники выманили еще около 1,5 миллиона рублей. Затем появился новый «сотрудник», который потребовал доплатить 400 тысяч рублей государственной пошлины. Эту сумму мужчина занял у родственников.

Когда лжесотрудники заявили о новых проблемах с таможней и потребовали очередную сумму, горожанин понял, что его обманывают. Общий ущерб превысил 2 миллиона рублей, большая часть из которых составляли личные накопления жертвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Уфе у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали автомобиль.