В Уфе у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали автомобиль

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в июле прошлого года сотрудники ДПС остановили мужчину на автомобиле «ВАЗ-21102» без государственных регистрационных знаков. При общении с водителем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.
Выяснилось, что ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, машину подсудимого конфисковали в доход государства.
Ранее в Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины.
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