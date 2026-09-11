В Уфе ребёнок упал с высоты на бетон

По предварительной информации Управления гражданской защиты Уфы, ребенок упал на бетон с высоты около 3 метров.

Спасатели ПСО УГЗ г. Уфы оперативно прибыли на место. По прибытии пострадавшего зафиксировали на жестком щите, извлекли из приямка и транспортировали до кареты скорой помощи.

Мальчика передали медикам. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Спасатели предупредили: технические конструкции (заборы, парапеты парковок, вытяжки) — не место для игр! Падение на бетон с высоты даже в несколько метров - крайне опасно для жизни.

Ранее мы сообщали, что в Уфе пожилой плоховидящий мужчина провел в лесу почти сутки. Спасатели Уфы провели сложнейшую 20-часовую операцию по спасению дедушки.