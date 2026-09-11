В Уфе пожилой плоховидящий мужчина провел в лесу почти сутки

Вчера около девяти вечера стало известно, что в лесном массиве в районе улицы Рихарда Зорге пропал 70-летний мужчина.
Как рассказали в ведомстве, пожилой человек недавно перенес глазную операцию, плохо видел, страдал частичной потерей памяти и был дезориентирован. Родственники сначала пытались найти его своими силами, но время шло, а результата не было.
Дежурная смена Поисково-спасательного отряда УГЗ г. Уфы мгновенно приступила к поисково-спасательным работам. Спасатели прочесывали густой лесной массив всю ночь. Поиски велись пешими группами и на квадроцикле, обследовали труднопроходимые участки, буреломы и крутые склоны вплоть до 9 утра.
Утром поиски были возобновлены с привлечением дополнительных сил ПСО. Всего спасатели тщательно обследовали массив площадью более 6 квадратных километров.
И только сегодня в четыре часа дня настойчивость спасателей принесла результат. Пробираясь через очередной бурелом, спасатели внезапно услышали доносящийся издалека голос.
Двигаясь точно на звук, поисковая группа обнаружила пропавшего в лесном массиве между рекой Белой и железной дорогой. Обессиленный пенсионер сидел на поваленном дереве и изредка кричал, надеясь, что его услышат.
Спасатели ПСО сразу же осмотрели дедушку, успокоили, напоили и оказали необходимую помощь. Учитывая, что пожилой человек еле держался на ногах и не мог самостоятельно идти через чащу наверх к дороге, было принято решение эвакуировать дедушку по воде на спасательном катере.
Пострадавшего бережно доставили на берег и передали взволнованной семье.
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