В Уфе на пожаре в микрорайоне Затон спасли 5 человек

Минувшей ночью загорелся двухэтажный бревенчатый многоквартирный дом по улице Судоремонтная в микрорайоне Затон.

Как сообщили в МЧС по РБ, прибывшие пожарные вывели из дома 5 человек. Горение было ликвидировано. Никто не пострадал.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ликвидированы все лесные пожары.