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15:07 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Башкирии подросток тайно угнал машину для «покатушек» и врезался в столб

Полицейские Белебеевского района задержали несовершеннолетнего подозреваемого в угоне автомобиля.

Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
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В полицию Белебеевского района с заявлением об угоне обратился 58-летний местный житель. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, накануне происшествия заявитель по беспечности оставил ключи от иномарки в замке зажигания. На следующий день он обнаружил на бампере автомобиля вмятину.

Мужчина не придал этому значения, предположив, что ночью кто-то совершил наезд. Однако спустя несколько дней ему пришел штраф за превышение скорости, хотя за рулем был не он. Тогда мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался местный подросток. Юноша дал признательные показания и рассказал, что угнал машину, чтобы покататься. По пути следования он врезался в столб, но продолжил движение. После поездки по городу вернул автомобиль на место угона и отправился домой.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Башкирии правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека.

пресс-служба МВД по РБ Мах
Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
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