В Башкирии подросток тайно угнал машину для «покатушек» и врезался в столб

В полицию Белебеевского района с заявлением об угоне обратился 58-летний местный житель. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, накануне происшествия заявитель по беспечности оставил ключи от иномарки в замке зажигания. На следующий день он обнаружил на бампере автомобиля вмятину.

Мужчина не придал этому значения, предположив, что ночью кто-то совершил наезд. Однако спустя несколько дней ему пришел штраф за превышение скорости, хотя за рулем был не он. Тогда мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался местный подросток. Юноша дал признательные показания и рассказал, что угнал машину, чтобы покататься. По пути следования он врезался в столб, но продолжил движение. После поездки по городу вернул автомобиль на место угона и отправился домой.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Башкирии правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека.