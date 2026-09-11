В Башкирии подросток тайно угнал машину для «покатушек» и врезался в столб

В полицию Белебеевского района с заявлением об угоне обратился 58-летний местный житель. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, накануне происшествия заявитель по беспечности оставил ключи от иномарки в замке зажигания. На следующий день он обнаружил на бампере автомобиля вмятину.
Мужчина не придал этому значения, предположив, что ночью кто-то совершил наезд. Однако спустя несколько дней ему пришел штраф за превышение скорости, хотя за рулем был не он. Тогда мужчина обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался местный подросток. Юноша дал признательные показания и рассказал, что угнал машину, чтобы покататься. По пути следования он врезался в столб, но продолжил движение. После поездки по городу вернул автомобиль на место угона и отправился домой.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Башкирии правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека.
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