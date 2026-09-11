В Башкирии ищут виновных в падении ребенка с качелей

К руководителю ведомства через информационный центр обратилась жительница республики. Она сообщила о травмировании ее несовершеннолетней дочери в Нефтекамске. В июле текущего года на детской площадке во дворе многоквартирного дома произошел обрыв крепления качели, на которой находилась девочка, что привело к падению малолетней. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Башкортостану возбудили уголовное дело.

Ранее житель Башкирии проиграл в «догонялки» с ГАИ.