Как в Уфе нашли пропавшую школьницу

Многих напугала новость о том, что под Уфой бесследно пропала несовершеннолетняя девочка. Она ушла из дома 7 сентября и только 10 сентября удалось установить ее местонахождение. Как сообщал ранее «Башинформ», ссылаясь на информацию источника, школьница поссорилась с родными и сбежала. Она проживает с бабушкой, которая является опекуном девочки. Родственница обратилась в полицию. К поискам подключились правоохранители, волонтеры, информация о розыске разлетелась по СМИ и соцсетям.
«Где девочка находилось несколько суток — пока сведений нет, но нашли ее в доме у родственницы. Она приехала в Уфу к своей тёте, но той не оказалось дома. Тогда школьница решила спросить у соседки, где ее родственница. Женщина, видевшая в интернете информацию о розыске девочки, проявила бдительность. Соседка позвонила в полицию и сообщила о том, где находится „беглянка“. Ее попросили задержать школьницу под каким-либо предлогом. Та пригласила ее к себе в гости», — рассказал предварительные данные собеседник информагентства.
Правоохранители оперативно выехали на место, задержали школьницу и доставили к следователям. Сейчас девочка уже дома под присмотром бабушки.
Ранее мужчина в интернете преследовал несовершеннолетнюю из Башкирии.
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