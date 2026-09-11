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11:12 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Как в Уфе нашли пропавшую школьницу

Несовершеннолетняя жительница Уфимского района скрывалась в столице республики.

Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ | Мах
Ксения Калинина
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Многих напугала новость о том, что под Уфой бесследно пропала несовершеннолетняя девочка. Она ушла из дома 7 сентября и только 10 сентября удалось установить ее местонахождение. Как сообщал ранее «Башинформ», ссылаясь на информацию источника, школьница поссорилась с родными и сбежала. Она проживает с бабушкой, которая является опекуном девочки. Родственница обратилась в полицию. К поискам подключились правоохранители, волонтеры, информация о розыске разлетелась по СМИ и соцсетям.

«Где девочка находилось несколько суток — пока сведений нет, но нашли ее в доме у родственницы. Она приехала в Уфу к своей тёте, но той не оказалось дома. Тогда школьница решила спросить у соседки, где ее родственница. Женщина, видевшая в интернете информацию о розыске девочки, проявила бдительность. Соседка позвонила в полицию и сообщила о том, где находится „беглянка“. Ее попросили задержать школьницу под каким-либо предлогом. Та пригласила ее к себе в гости», — рассказал предварительные данные собеседник информагентства.

Правоохранители оперативно выехали на место, задержали школьницу и доставили к следователям. Сейчас девочка уже дома под присмотром бабушки.

Ранее мужчина в интернете преследовал несовершеннолетнюю из Башкирии.

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