Пятница, 11 Сентября 2026
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
22:41 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Мужчина в интернете преследовал несовершеннолетнюю из Башкирии

20-летнего жителя Новгородской области приговорили к длительному сроку лишения свободы за киберпреследование несовершеннолетней из Башкортостана.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Рустем Сагитов
Прослушать статью:

Доказательства, собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в доведении до покушения на самоубийство несовершеннолетней с использованием интернета и в организации заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Подробности рассказали в пресс-службе следкома республики.

Следствием и судом установлено, что фигурант после конфликта в интернете с 16-летней жительницей Уфы в течение нескольких месяцев оказывал на нее систематическое психологическое давление. Используя анонимные аккаунты, он распространял ложные и порочащие сведения от имени девушки и ее близких, а также организовал ложные сообщения о минировании социальных объектов, требуя от потерпевшей совершить самоубийство. В результате девушка предприняла попытку суицида.

В результате успешных оперативно-технических мероприятий местонахождение и личность злоумышленника были установлены и он был задержан в Новгородской области.

Сложность расследования заключалась в детальном сборе и анализе цифровых доказательств, проведении комплекса сложных судебных экспертиз. Кропотливая работа следователей СК по сбору и соединению воедино всех эпизодов преступных действий позволила полностью доказать причастность фигуранта к совершенным преступлениям.

За совершенные деяния суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора за другое преступление, окончательно ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru