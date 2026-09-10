Мужчина в интернете преследовал несовершеннолетнюю из Башкирии

Доказательства, собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в доведении до покушения на самоубийство несовершеннолетней с использованием интернета и в организации заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Подробности рассказали в пресс-службе следкома республики.
Следствием и судом установлено, что фигурант после конфликта в интернете с 16-летней жительницей Уфы в течение нескольких месяцев оказывал на нее систематическое психологическое давление. Используя анонимные аккаунты, он распространял ложные и порочащие сведения от имени девушки и ее близких, а также организовал ложные сообщения о минировании социальных объектов, требуя от потерпевшей совершить самоубийство. В результате девушка предприняла попытку суицида.
В результате успешных оперативно-технических мероприятий местонахождение и личность злоумышленника были установлены и он был задержан в Новгородской области.
Сложность расследования заключалась в детальном сборе и анализе цифровых доказательств, проведении комплекса сложных судебных экспертиз. Кропотливая работа следователей СК по сбору и соединению воедино всех эпизодов преступных действий позволила полностью доказать причастность фигуранта к совершенным преступлениям.
За совершенные деяния суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора за другое преступление, окончательно ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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