Житель Уфы уничтожил удостоверение многодетной семьи

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в марте 2025 года нетрезвый мужчина поссорился с бывшей супругой. Воспользовавшись тем, что она покинула квартиру, он разорвал пополам удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

Обвиняемый признал вину, ранее был осужден за неоднократные побои и угрозы убийством в отношении потерпевшей. Уголовное дело направили мировому судье по Калининскому району для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе другую женщину уличили в жестоком обращении с детьми.