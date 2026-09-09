В Уфе женщину уличили в жестоком обращении с детьми

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с 2023 по 2026 год 48-летняя женщина систематически не исполняла свои обязанности по уходу и воспитанию своих несовершеннолетних детей. Нетрезвая мать оставляла их на улице, не обеспечивала их надлежащий уход и питание, посещение врачей, а также во время конфликта ударила дочь.
Теперь суд примет решение о дальнейшей судьбе двоих детей.
Ранее в Башкирии студент напал на своего одногруппника.
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