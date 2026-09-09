В Башкирии студент напал на своего одногруппника

В Белорецке сотрудники полиции задержали совершеннолетнего молодого человека. Он, будучи пьяным, дважды ударил своего одногруппника в лицо. Конфликт между ними возник после того, как задержанный случайно встретил на улице знакомого, который распускал о нем плохие слухи среди студентов.

Драка, в которую переросла ссора, закончилась возбуждением уголовного дела по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По информации пресс-службы МВД по РБ, в апреле тот же молодой человек снова напился и полез выяснять отношения с оппонентом, к которому испытывал неприязнь. Он ударил свою жертву складным ножом. По этому факту также возбуждено уголовное дело. Как отметили в пресс-службе МВД по РБ, полиция продолжает расследование обоих случаев и предупреждает об уголовной ответственности за подобные преступления.

Ранее в МВД России рассказали, как аферисты «работают» с подростками.