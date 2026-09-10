Житель Нижегородской области выстрелил в жену из винтовки

По информации pravda-nn.ru, во время ссоры 32-летний мужчина был нетрезв и сперва угрожал своей супруге убийством, а затем выстрелил в нее из пневматической винтовки.
Известно, что пуля попала в палец левой руки — 30-летней пострадавшей пришлось делать операцию, чтобы её извлечь. Против ретивого мужа возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее житель Башкирии украл у знакомой кусок мяса.
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