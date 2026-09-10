Житель Башкирии украл у знакомой кусок мяса

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мужчина находился в гостях у знакомой женщины. Пара «культурно» провела вечер: напитки, разговоры, атмосфера. Когда хозяйка уснула, он зашел на кухню и похитил из морозильной камеры кусок мяса весом 3,5 кг. На выходе гость упаковал «добычу» в прозрачный пакет.

На улице злоумышленник продал похищенное незнакомцу за 1500 рублей. Полученные деньги он потратил на покупку спиртного.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый признал вину.

Ранее глава района Башкирии пожаловался на подростков-вандалов.