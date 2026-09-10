Глава района Башкирии пожаловался на подростков-вандалов

Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров сообщил о вопиющих случаях актов вандализма. По его словам, безжалостно крушится всё, что делалось с душой и любовью. Скамейки ломают, качели срывают, клумбы вытаптывают, граффити оставляют там, где совсем не нужно.

«И всё это — ради минутной прихоти, ради дешёвого самоутверждения, желания казаться крутым. Но за этим стоит пустота. И эта пустота — из семьи, — написал он. — У меня душа болит. Честно, кричит. Сегодня собрал в своём кабинете директоров всех поселковых школ и их заместителей по учебно-воспитательной работе. Мы провели конструктивный, но очень жёсткий разговор».

Ришат Мансуров подчеркнул, что основная надежда повлиять на ситуацию – это родители и их внимательное отношение к своим детям.

«Только вы можете научить своих детей, что чужой труд нужно уважать. Что красоту, созданную для всех, нужно беречь. Что уважение к общественному пространству — это уважение к себе и к тем, кто живёт рядом. Я прошу вас: давайте вместе подключаться к этой работе. Говорите с детьми, объясняйте им, что эти площадки и парки созданы не просто так. За ними стоят люди, их руки, их время, их желание сделать нашу жизнь лучше. Воспитывайте в них любовь к эстетике, чувство благодарности за труд, за красоту, которая нас окружает. Учите их беречь то, что создано для всех нас», — подчеркнул он.