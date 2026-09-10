Житель Башкирии избил и едва не задушил свою жену

По данным МВД по РБ, будучи пьяным, муж напал на жену. Во время ссоры мужчина нанёс удар по голове своей супруге, схватил за шею и применил удушающие действия.

У потерпевшей зафиксированы различные травмы, в том числе головы, шеи, груди. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Задержанный мужчина признал свою вину. Он раскаялся в содеянном.

Ранее в Уфе полиция установила личность мужчины, угрожавшего девочкам ножом.