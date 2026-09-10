В Уфе полиция установила личность мужчины, угрожавшего девочкам ножом

Сотрудники управления МВД России по Уфе установили личность мужчины, угрожавшего несовершеннолетним. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, уфимец, 1960 года рождения, доставлен в отдел полиции № 6 для проведения процессуальных действий.

По предварительным данным, накануне вечером во дворе дома по проспекту Октября мужчина вёл себя агрессивно в отношении несовершеннолетних и своего соседа. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. В отношении доставленного проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.

Как информировал Башинформ, мужчина с ножом в руках во дворе дома на проспекте Октября, 68/1 начал выламывать дверь подъезда, куда зашли несовершеннолетние девочки. Инцидент попал в объектив домофона.