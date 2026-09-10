В Уфе мужчина с ножом преследовал школьниц

Как сообщается в соцсетях, нетрезвый мужчина с ножом в руках вчера во дворе дома на проспекте Октября, 68/1 начал выламывать дверь подъезда, куда зашли несовершеннолетние девочки. Инцидент попал в объектив домофона.

Отмечается, что на место вызвали полицию.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ пояснили, что по данному факту сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 6 УМВД России по Уфе.

«Сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности мужчины, который фигурирует на видеозаписи. Его действиям будет дана правовая оценка», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее стали известны подробности исчезновения школьницы из Уфимского района.