В Уфе мужчина с ножом преследовал школьниц

Как сообщается в соцсетях, нетрезвый мужчина с ножом в руках вчера во дворе дома на проспекте Октября, 68/1 начал выламывать дверь подъезда, куда зашли несовершеннолетние девочки. Инцидент попал в объектив домофона.
Отмечается, что на место вызвали полицию.
«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ пояснили, что по данному факту сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 6 УМВД России по Уфе.
«Сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности мужчины, который фигурирует на видеозаписи. Его действиям будет дана правовая оценка», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее стали известны подробности исчезновения школьницы из Уфимского района.
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