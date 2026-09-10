В Уфе спустя 4 года полицейские раскрыли кражу «Тойоты Камри»

По данным пресс-службы МВД по РБ, в апреле 2022 года житель Уфы заявил в полицию Дуванского района о пропаже своего автомобиля «Тойота Камри». По факту хищения было возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере». Долгое время установить подозреваемых не удавалось.

Спустя два года сотрудники уголовного розыска МВД по РБ совместно с коллегами из Дуванского района при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих мужчин — ранее судимых 53-летнего и 24-летнего жителей республики.

Выяснилось, что осенью 2021 года потерпевший оставил сломанную иномарку у знакомого в селе Месягутово для ремонта и уехал в Уфу. В течение полугода он был уверен, что машина находится в автосервисе. На самом деле злоумышленники хранили ее на территории кирпичного завода, а затем вывезли в другой сервис, где распилили автомобиль на металлолом.

В отношении 24-летнего подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, 53-летнего мужчину поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Башкирии пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГАИ.