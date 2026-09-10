В Башкирии пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГАИ

Как сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции, инспекторы остановили автомобиль «Рено Сандеро» на 29-м километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. Освидетельствование показало у водителя состояние алкогольного опьянения — 0,93 мг/л.

Во время оформления протокола мужчина положил на панель патрульного автомобиля 7 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения инспекторов о том, что действия записываются на видеорегистратор, он предложил деньги в обмен на отказ от составления документов. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины составлены: административный протокол по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения» и материалы с признаками преступления по уголовной статье «дача взятки должностному лицу».

Автомобиль поместили на спецстоянку.

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