В Сочи после атаки катера повреждена набережная, есть пострадавшие

Минувшим вечером набережная Сочи подверглась атаке украинских безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По предварительным данным, пострадали несколько человек, ранения не представляют угрозы для жизни, им оказана необходимая медпомощь.
Повреждена инфраструктура пляжа. На месте работают оперативные службы, а власти приступили к расчистке территории и восстановлению пляжа. Угроза нападения БЭК сохраняется — жителей просят оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
По сообщению Минобороны РФ, 9 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, в том числе и над акваторией Черного моря.
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