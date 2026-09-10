В Мордовии пенсионерка обокрала бабушку с внуком

Как сообщают «Известия Мордовии», инцидент произошел в Саранске в начале сентября. Известно, что 56-летняя женщина, гулявшая со своим внуком, оставила сумку с кошельком на ручке детской коляски. В какой-то момент аксессуар упал. Обнаружив пропажу, горожанка вернулась и нашла сумку возле урны у магазина, однако кошелек был пуст.

Личность подозреваемой установили по записям с камер видеонаблюдения. Пенсионерка заметила лежащую сумку, достала из нее деньги и присвоила их. Возбуждено уголовное дело.

Ранее заслуженного артиста Башкирии ограбили обезьяны.