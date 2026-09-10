В Башкирии следователи приступили к поискам пропавшей школьницы

Уфимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Голинской Александры Сергеевны, 2012 года рождения.

По данным пресс-службы ведомства, 7 сентября около 17 часов школьница покинула место своего жительства в СНТ «За здоровый отдых» Зубовского сельсовета Уфимского района. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

«Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения несовершеннолетней и обстоятельств ее исчезновения. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле руководства следственного управления республики», — сообщили в ведомстве.

Приметы девочки: рост 158 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета в футболку белого цвета с синим рисунком, черные штаны, белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетней и обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить по телефону доверия следственного управления: 8 (347) 251-62-51, в МВД по телефону «102», либо в электронную приемную следственного управления во «ВКонтакте» и «MAX».

Как выяснил ранее Башинформ, в полицию с заявлением об исчезновении дочери пришла мама 14-летней школьницы. По предварительным данным информированного источника, девочка ушла из дома после ссоры с родными. Что именно случилось, не уточняется. Также есть сведения, что разыскиваемая оставила дома свой телефон.