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17:01 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Сжег полицейскую машину: жителя Башкирии арестовали за террористический акт

Его заключили под стражу до 7 ноября.

Фото: стоп-кадр видео | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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В городе Октябрьском суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, 1957 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления по статье «террористический акт».

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, днем 7 сентября мужчина, находясь во дворе жилого дома 35-го микрорайона, облил горючей жидкостью служебный автомобиль полиции и поджёг его, при этом снимая свои действия на телефон. В результате возгорания обошлось без пострадавших.

Как информировал Башинформ, мужчину задержали и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. В ходе опроса задержанный пояснил, что ранее был обманут мошенниками на сумму около 700 тысяч рублей. В дальнейшем телефонные аферисты, пообещав возврат денег, потребовали совершить поджог автомобиля.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкция вменяемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Видео: Арсен Муртазин | ИА «Башинформ»
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