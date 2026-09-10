Уфимка с ребенком на руках, выходя из трамвая, повисла всем весом на пальце

Она сообщила, что когда выходила из общественного транспорта с ребенком на руках, случайно зацепилась кольцом за выступ на металлическом поручне. Она фактически повисла всем весом на собственном пальце.

Травма оказалась очень болезненной: палец сильно распух, кожные покровы были повреждены. Снять кольцо самостоятельно было невозможно. Понимая, что нужна помощь профессионалов, уфимка сразу приехала к спасателям. Специалисты аккуратно и с ювелирной точностью, используя специальный гравер, распилили металлическое украшение и освободили травмированный палец.

После этого спасатели оказали девушке необходимую первую помощь: обработали рану и направили её в травмпункт для медицинского осмотра.

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