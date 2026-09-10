Полицейские допросили уфимца, напугавшего девочек ножом

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сейчас сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, а также по месту проживания уфимца, которого подозревают в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Они осматривают его квартиру, фотографируют кухонные ножи.

На вопрос сотрудницы полиции «Из-за чего произошел конфликт?» мужчина ответил, что подростки «стали над нами издеваться».

Ранее сотрудники управления МВД России по Уфе установили личность мужчины, угрожавшего несовершеннолетним. Им оказался уфимец, 1960 года рождения. По предварительным данным, накануне вечером во дворе дома по проспекту Октября мужчина вёл себя агрессивно в отношении несовершеннолетних и своего соседа. Ранее он уже привлекался к административной ответственности.