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09:35 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Иглинском районе Башкирии под колесами автобуса погибла женщина

Смертельная авария произошла сегодня ранним утром, 9 сентября, на автодороге Уфа — Иглино — Красная Горка в Иглинском районе.

Фото: стоп-кадр видео | ГАИ РБ
Гульфия Акулова

По информации республиканской госавтоинспекции, 67-летний водитель за рулем пассажирского автобуса «Волгабус» совершил наезд на 46-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работает следственно оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в Гафурийском районе пожилой водитель наехал на столб и погиб, сообщал «Башинформ».

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