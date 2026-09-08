В Башкирии пожилой водитель наехал на столб и погиб

По предварительным данным, ДТП зафиксировали сегодня около 16 часов 40 минут на полевой дороге между деревнями Бурлы и Курмантау. 69-летний водитель ВАЗ-21110 не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.