В Башкирии сгорело еще почти 6 гектаров леса

«Возгорание в Зилаирском лесничестве ликвидировано на площади 5,6 га. Населенные пункты и объекты экономики не пострадали», — отмечается в сообщении минлесхоза региона.

Сегодня утром министерство сообщило о том, что на территории гослесфонда с 8 апреля по 9 сентября 2026 года зарегистрировано 29 лесных пожаров. За минувшие сутки зарегистрирован один лесной пожар — в Белорецком районе, на территории Тирлянского лесничества. Площадь пожара в момент обнаружения составила 10 га.

Кроме того, сейчас тушат пожары в Абзелиловском лесничестве. Площадь локализованного, но пока не ликвидированного пожара превышает 43 гектара. В Зианчуринском районе также продолжается тушение локализованного пожара на площади 23 га.

Напомним, в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и для предотвращения ЧС на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств с 8 по 28 сентября ввели режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесов нужно позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14. Работу по защите лесов от пожаров лесоводы проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».