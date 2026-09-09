В Башкирии извещатель спас многодетную семью

Пожар произошел минувшей ночью в частном доме в селе Старокулево в Нуримановском районе, сообщает МЧС по РБ.
В момент возгорания семья с шестью детьми крепко спала и могла не заметить угрозу вовремя. Трагедии удалось избежать благодаря сработавшему пожарному извещателю. Услышав сигнал тревоги, взрослые быстро одели детей и вывели их на улицу.
Когда приехали пожарные МЧС, огонь уже повредил крышу и веранду, но никто из людей не пострадал. Сейчас семья разместилась у родственников. Причина пожара выясняется.
МЧС Башкортостана напоминает всем о необходимости установки в доме пожарного извещателя.
Ранее в Уфе во время пожара бабушка спасла троих внуков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.