В Башкирии извещатель спас многодетную семью

Пожар произошел минувшей ночью в частном доме в селе Старокулево в Нуримановском районе, сообщает МЧС по РБ.

В момент возгорания семья с шестью детьми крепко спала и могла не заметить угрозу вовремя. Трагедии удалось избежать благодаря сработавшему пожарному извещателю. Услышав сигнал тревоги, взрослые быстро одели детей и вывели их на улицу.

Когда приехали пожарные МЧС, огонь уже повредил крышу и веранду, но никто из людей не пострадал. Сейчас семья разместилась у родственников. Причина пожара выясняется.

МЧС Башкортостана напоминает всем о необходимости установки в доме пожарного извещателя.

Ранее в Уфе во время пожара бабушка спасла троих внуков.