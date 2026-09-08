В Уфе во время пожара бабушка спасла троих внуков

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на момент возникновения пожара в доме многодетной семьи находились пожилая женщина и трое несовершеннолетних детей. Всего в доме проживает пятеро детей, самому младшему три месяца.
По словам дознавателя ведомства, возгорание произошло на веранде дома. Огонь быстро начал распространяться на жилые помещения и заблокировал основной путь эвакуации. В критической ситуации бабушка проявила выдержку и самообладание: оценив обстановку, она открыла окно и через него передала детей соседям, после чего самостоятельно покинула горящий дом.
«Благодаря своевременным и грамотным действиям женщины никто из находившихся в доме не пострадал. Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 63 кв. м», — пояснили в чрезвычайном ведомстве.
Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По уточненным сведениям, внутри дома был установлен пожарный извещатель, и он сработал, как только дым проник в помещение.
Ранее в Башкирии пожар унёс жизни троих детей, родившихся в один месяц.
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