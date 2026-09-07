В Башкирии пожар унёс жизни троих детей, родившихся в один месяц

Трагедия унесла жизни троих детей — двоих мальчиков и одной девочки. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Журналисту «Башинформа» удалось выяснить подробности смертельного пожара.

По данным информированных источников, когда по неустановленной пока причине началось возгорание, братья с сестрой в доме были одни. Огонь стал быстро распространяться по деревянной постройке, все комнаты заполнились дымом. Несовершеннолетние отравились продуктами горения. Прибывшие на место пожарные вынесли их бездыханные тела из горящего дома и положили рядышком во дворе. К сожалению, спасти детей не удалось.

«По предварительной информации, семья неблагополучная, стояла на учёте. Мать растила детей одна. Пока неизвестно, каким образом в жизни погибших детей участвовали двое отцов. В момент трагедии ее с трудом удалось найти в районе Нефтекамска. Также известно, что семье был выдан извещатель, но был ли он в рабочем состоянии — вопрос», — сообщил собеседник «Башинформа».

Все трое погибших детей были рождены в сентябре в разные годы. Они не дожили до своего дня рождения несколько дней.

Как информировал «Башинформ», Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от профильных ведомств и администрации Нефтекамска провести тщательное расследование причин пожара, унесшего жизни троих детей.