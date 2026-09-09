ФСБ пресекла сотрудничество жителя Башкирии с иностранной спецслужбой

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области при содействии УФСБ России по РБ пресекли деятельность 23-летнего жителя республики, сотрудничавшего на конфиденциальной основе с иностранной спецслужбой.
Силовики выяснили, что подозреваемый через иностранный интернет-мессенджер установил и поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужбы Украины для оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Ранее другого жителя Башкирии арестовали за «пьяное» ДТП с поддельными правами.
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