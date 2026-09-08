Жители Башкирии устроили в гараже «цифровую плантацию»

Прокуратура Уфимского района выявила масштабное хищение электрической энергии, предназначенной для нелегальной добычи криптовалюты. Проверка исполнения законодательства в сфере энергетики показала, что в одном из гаражей деревни Дорогино функционировала майнинговая ферма.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, оборудование было подключено к электросетям в обход законных оснований. Владельцы вмешались в работу индивидуального прибора учета, чтобы значительно занизить показатели потребления. За полгода энергоснабжающей компании был причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере».
Ранее в Уфе сотрудники банка спасли деньги пенсионерки.
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