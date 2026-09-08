В Уфе сотрудники банка спасли деньги пенсионерки

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, всё началось в мессенджере. Пенсионерку добавили в общую беседу «Чат дома», где неизвестные представились сотрудниками Росфинмониторинга. Под предлогом благоустройства дворовой территории они попросили жильцов прислать паспортные данные. Другие участники чата, как выяснилось позже, тоже были подставными.

Они начали отправлять свои данные, и пожилая женщина последовала их примеру. Получив нужные сведения, злоумышленники начали психологически давить на пенсионерку. Они убедили её, что на её имя оформлена доверенность и что мошенники якобы пытаются похитить деньги с её банковского счёта, поэтому их нужно срочно перевести на «безопасный счёт».

Поверив словам аферистов, пенсионерка отправилась в отделение банка, чтобы снять и перевести свои 1,8 миллиона рублей. Сотрудники банка сразу заподозрили неладное, остановили женщину и вызвали полицию. Благодаря их внимательности удалось предотвратить хищение особо крупной суммы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее одна фраза лишила студентку из Башкирии более 3,5 млн рублей.