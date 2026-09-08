В Уфе машина с подростками врезалась в ограждение

По предварительным данным пресс-службы ГАИ города, накануне вечером подросток за рулём «Иж Ода», двигаясь по ул. Генерала Рыленко со стороны ул. Сочинской в сторону ул. Пугачева, не справился с управлением и допустил наезд на разделительное ограждение.

В аварии водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в медучреждение.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Уфе украденный электросамокат нашли по геопозиции.