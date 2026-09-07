В Уфе украденный электросамокат нашли по геопозиции

Служба безопасности зафиксировала перемещение устройства, отследила маршрут до частного дома и передала данные полиции. Злоумышленник был задержан.

Все арендные самокаты находятся на постоянной связи с системой, пояснил представитель кикшеринговой компании. При попытке несанкционированного перемещения или выхода из разрешенной зоны устройство отправляет сигнал, который невозможно заглушить. Местоположение СИМ определяется с точностью до квартиры.

На данный момент дело передано в суд, который определит наказание. В зависимости от обстоятельств, по таким фактам злоумышленникам грозят административная или уголовная ответственность за хулиганство, вандализм или кражу.